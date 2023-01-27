Враг повредил пять высоковольтных подстанций во время последней атаки – Шмыгаль

Во время последней массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины 26 января были повреждены пять высоковольтных подстанций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу.

Он отметил, что на этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура.

"Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Однако имеем попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", - заявил Шмыгаль.

У правительства есть понимание того, как пережить эту зиму, и уже готовится план восстановления энергосистемы весной и летом.

"Мы говорим не о временных решениях, а об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения", - пояснил премьер.

Кроме того, подчеркнул он, важно, чтобы на этой неделе во время заседания "энергетического Рамштайн" Украине удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме.

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Напоминаем:

В результате ракетной атаки РФ 26 января есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.