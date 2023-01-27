Налоги: Кабмин одобрил законопроект по отмене "упрощенки с 2%" с 1 июля

Кабинет министров на заседании 27 января одобрил законопроект, который, в частности, предусматривает отмену с 1 июля льготной системы налогообложения, которая позволяет платить только 2% от дохода.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Законопроектом, среди прочего, предлагается установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года в частности:

возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

возможность для ФЛП-плательщиков единого налога I и II групп не платить единый налог;

приостановление проведения документальных проверок;

приостановление течения отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и т.п.

Напомним:

Ранее ЭП писала, что в Верховной Раде обсуждают отмену льготной системы налогообложения, которая позволяет платить только 2% от дохода, с середины следующего года.

Кабмин пообещал МВФ ограничить возможность оптимизировать налоги через 3 группу ФЛП.

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