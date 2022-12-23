Кабмин пообещал МВФ ограничить возможность оптимизировать налоги через 3 группу ФЛП

Кабмин будет работать над разработкой интегрированной дорожной карты мероприятий налоговой политики и администрирования налогов "для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования".

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина.

В ближайшем будущем это будет включать представление следующих трех законопроектов в парламент (Структурный маяк, конец января2023 года):

об отмене моратория на проведение налоговых проверок (вступает в силу с 1 июля 2023 года),

об отмене специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого

налога в размере 2 процентов, и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года)

налога в размере 2 процентов, и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года) по обеспечению эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в учреждениях розничной торговли (и связанной с ними расчетно-платежной инфраструктуры), включая восстановление ответственности за нарушение этих требований (вступает в силу с 1 июля 2023 года).

Также в правительстве работают над внедрением автоматического обмена информацией для целей налогообложения (Общий стандарт отчетности (CRS)) и планируют предложить соответствующие законодательные инициативы.

Ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены изменений упрощенного режима налогообложения оценивается примерно на уровне 0,13 процента ВВП в 2023 году, добавили в правительстве.

"Мы также продолжаем работать над более широким дизайном налоговой политики и мерами для построения современной системы администрирования доходов (в частности, включая ограничение возможности уклонения от налогообложения НДФЛ через использование упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками III группы), что поможет нам достичь целей фискальной политики в послевоенный период", - говорится в тексте меморандума.

Третья группа - самая распространенная среди физических лиц-предпринимателей: ее часто использует ІТ-отрасль.

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Так, в начале 2022 года количество работников ІТ-отрасли в Украине оценивалось в 285 тыс, из них 230 тыс работало как физические-лица предприниматели.

Напомним:

Кабинет министров Украины опубликовал письмо о намерениях и меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, в которых закреплены структурные маяки новой программы с МВФ.

Экономическая правда