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Правительство привлечет средства из фонда восстановления на финансирование программы "єРобота"

Пятница, 27 января 2023, 18:55 - Анастасия Жарикова

Кабинет министров на заседании в пятницу расширил источники финансирования программы "єРобота".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства отметил, что благодаря программе было создано более 2 тысяч бизнесов по всей стране.

"Сегодня мы расширили источники ее финансирования. В Нацбанке создан специальный счет "Фонд восстановления и трансформации экономики". Предлагаем использовать средства с этого счета для предоставления грантов на переработку в рамках программы "єРобота", – добавил Шмыгаль.

По словам премьера, это позволит основать и расширить десятки перерабатывающих предприятий и создать тысячи новых рабочих мест.

Напоминаем:

Кабинет министров принял решение об изменениях в порядки предоставления грантов по программе "єРобота".

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