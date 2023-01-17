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"єРобота": Кабмін уніс зміни до порядків надання грантів бізнесу

Вівторок, 17 січня 2023, 17:46 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміни до порядків надання грантів за програмою "єРобота".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні 17 січня.

Так, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачуватися насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

За словами Шмигаля, це забезпечить стабільність фінансування програми.

"Також мікрогранти, щодо яких у 2022 році прийнято позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету", - додав прем'єр.

Як пояснив представнк уряду у ВР Тарас Мельничук, змінами передбачено, що виплата мікрогрантів отримувачам, рішення по яким прийнято у 2022 році, здійснюватиметься Мінекономіки за рахунок коштів загального фонду держбюджету у 2023 році.

"Визначено кошти Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів отримувачам", - додав Мельничук.

Економічна правда

Кабмін Шмигаль бізнес
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