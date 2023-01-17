"єРобота": Кабмін уніс зміни до порядків надання грантів бізнесу
Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміни до порядків надання грантів за програмою "єРобота".
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні 17 січня.
Так, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачуватися насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.
За словами Шмигаля, це забезпечить стабільність фінансування програми.
"Також мікрогранти, щодо яких у 2022 році прийнято позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету", - додав прем'єр.
Як пояснив представнк уряду у ВР Тарас Мельничук, змінами передбачено, що виплата мікрогрантів отримувачам, рішення по яким прийнято у 2022 році, здійснюватиметься Мінекономіки за рахунок коштів загального фонду держбюджету у 2023 році.
"Визначено кошти Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів отримувачам", - додав Мельничук.
Економічна правда