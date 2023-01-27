Найем возглавит новосозданное Агентство восстановления и инфраструктурных проектов

Кабинет министров назначил заместителя министра инфраструктуры Мустафу Найема главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Решением правительства он переходит в Агентство с должности заместителя министра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы.

В Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления. Это сложный и комплексным процесс, который будет включать десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях", - написал Кубраков.

По его словам, ключевые задачи, которые поставлены перед руководителем Агентства:

запустить фактическую работу с первыми объектами восстановления,

отработать механизм взаимодействия с донорами - правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями

скоординировать запросы от регионов относительно приоритетных проектов восстановления.

Министр также добавил, что Агентство восстановления "продолжает искать лучших экспертов в области строительства и архитектуры, менеджмента, в частности среди профильных неправительственных и общественных организаций".

"Мы понимаем, что один из главных вопросов, который ставит общество - прозрачность и подотчетность процессов восстановления. Могу сказать, что в течение ближайших двух месяцев в системе Агентства должен заработать Антикоррупционный офис в центре и регионах.

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Вместе с тем, мы открыты к сотрудничеству с представителями общественности к сотрудничеству в вопросах противодействия коррупции и внедрения современных стандартов и процедур в процессе управления проектами", - резюмировал Кубраков.

Напомним:

13 января правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Экономическая правда