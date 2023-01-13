Кабмин создал Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

"Вчера в Ирпене мы анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18-и многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевщины. Это начало масштабной работы по восстановлению жилья, которую мы будем проводить по всей стране.

Для этого сегодня правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов", - заявил Шмыгаль.

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 млрд грн на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в 6 раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить как можно больше инфраструктуры и жилья украинцев", - добавил он.

Как уточнил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, правительство 13 января реорганизовало Госагентство инфраструктурных проектов Украины путем присоединения его к Госагентству автомобильных дорог Украины.

"Соответствующий орган будет называться - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины", - пояснил Мельничук.

Экономическая правда