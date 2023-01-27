Акции BuzzFeed выросли на 120% на фоне новостей о внедрении технологий OpenAI

Акции медиакомпании BuzzFeed выросли 26 января на 120% на новости о внедрении технологий американской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI, а капитализация компании приблизилась к $300 млн.

Об этом пишет Bloomberg.

На премаркете 27 января акции выросли на 19%.

Котировки BuzzFeed начали расти после новости о том, что с 2023 года издание будет использовать технологии от OpenAI - они помогут повысить эффективность создания контента (в том числе видео), улучшить игровые викторины и рекомендательную систему.

"Вы увидите, как контент, вдохновленный искусственным интеллектом, перейдет от стадии исследований и разработок к части нашего основного бизнеса", - писал в своем обращении на сайте BuzzFeed сооснователь и генеральный директор издания Джон Перетти.

Он добавил, что прорывы в области ИИ откроют "новую эру творчества".

Рост акций BuzzFeed 26 января стал рекордным с момента начала торгов бумагами компании на бирже в 2021 году, добавляет агентство.

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Летом того же года Перетти говорил, что BuzzFeed сосредоточился на финансовых показателях, чтобы реализовать свои прогнозы и вырасти в прибыльную компанию. По итогам 2021 года издание сообщило о выручке в размере $398 млн ($321 млн в 2020 году). Доходы выросли за счет двух приобретений - цифровых медиакомпаний HuffPost и Complex Networks.

OpenAI - американская компания, которая занимается разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения. Среди продуктов компании - чат-бот ChatGPT, в котором пользователь может получать ответы на заданные вопросы, объяснения, создавать стихи, рассказы и эссе на заданную тему, работать с кодом и т.д.

Напомним:

Microsoft подтвердила "многомиллиардные инвестиции" в OpenAI, разработчика бота ChatGPT, ведь видит в системах искусственного интеллекта возможность трансформировать свою бизнес-модель и технологические продукты.