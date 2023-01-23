Эпоха искусственного интеллекта: Microsoft подтвердила "многомиллиардные инвестиции" в OpenAI

Microsoft подтвердила "многомиллиардные инвестиции" в OpenAI, разработчика бота ChatGPT, ведь видит в системах искусственного интеллекта возможность трансформировать свою бизнес-модель и технологические продукты.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на блог главного исполнительного директора Сати Наделлы.

Точные финансовые детали не разглашаются, хотя в понедельник компания заявила, что инвестирует миллиарды долларов в "многолетнюю" сделку. Информированные собеседники издания ранее сообщали, что OpenAI стремится получить от Microsoft 10 млрд долл при своей рыночной оценке в 29 млрд долл.

Интерес к OpenAI связан с верой в то, что искусственный интеллект является технологией, которая может трансформировать Microsoft и поможет разрабатывать новое программное обеспечение для повышения производительности в дополнение к линейке продуктов Office, а также возобновить конкуренцию за долю рынка против Google в поисковой сфере.

Соглашение также закрепляет позицию Microsoft как эксклюзивного поставщика облачных вычислений для одного из ведущих мировых стартапов в области искусственного интеллекта, что будет способствовать развитию ее облачного бизнеса Azure.

"На следующем этапе нашего партнерства разработчики и организации из разных отраслей получат доступ к лучшей инфраструктуре, моделям и инструментарию искусственного интеллекта в Azure для создания и запуска своих приложений", - добавил Наделла.

Огромный прирост капитала для OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT из Сан-Франциско, символизирует интерес инвесторов к "генеративному искусственному интеллекту", который способен генерировать высококачественные результаты на основе всего нескольких слов или предложений человеческих инструкций.

ChatGPT стал сенсацией в Интернете, когда дебютировал в ноябре, привлекая более 1 млн пользователей за первую неделю работы. Его назвали прорывным моментом для искусственного интеллекта, который угрожает подорвать рынки от образования и медиа до поисковой системы Google.

Microsoft сделала свои первые инвестиции в размере 1 млрд долл в OpenAI в 2019 году, начав партнерство, которое обеспечило технологической группе первоочередные права на коммерциализацию технологии искусственного интеллекта.

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