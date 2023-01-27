В ДТЭК рассказали, какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его пытаются сократить

В пиковые часы дефицит электроэнергии в Украине составляет до 5 ГВт, ночью – до 3 ГВт.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что способами, позволяющими уменьшить этот дефицит, являются восстановление генерации и сетей, импорт электроэнергии и увольнение с оккупации генерирующих предприятий. Мощность этих компаний составляет около 10 ГВт.

"Импорт позволит заживить промышленных потребителей. Он критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди бы получали больше электроэнергии", - добавил Сахарук.

По его словам, уже в ближайшие дни ДТЭК хочет увеличить поставки импортной э/э до 600 МВт-час. В то же время увеличить мощность межгосударственных связей для импорта нужно почти втрое – до 2ГВт. Для этого сейчас принимаются определенные технические меры.

"Сейчас мы не выбираем между дорогим и дешевым киловатом, а между тем он или его нет", - отметил топменеджер ДТЭК и добавил, что стоимость электроэнергии, которую производят генераторы, достигает 20 грн/кВт-час.

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В пятницу, 27 января, дефицит мощности в энергосистеме значительный, в десяти областях ввели аварийные отключения.