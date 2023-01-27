У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим

У п’ятницю, 27 січня, дефіцит потужності в енергосистемі є значним, у десятьох областях ввели аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В регуляторі розповіли, що споживання електроенергії залишилось на рівні четверга, однак після чергової російської ракетної та атаки пошкоджені генеруючі потужності та електровольтна мережа.

"Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", – йдеться в повідомленні.

До всіх областей доведено ліміти споживання, однак диспетчерський центр вже зафіксував їх перевищення д 10 областях.

Через це у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях застосовано аварійні відключення. Також в "Укренерго" не виключають їх введення в інших регіонах.

Економічна правда