"Финансовый Рамштайн": доноры Украины создали координационную платформу и провели первую встречу

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В четверг, 26 января, начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления, восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайна".

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Первое заседание Координационной платформы доноров прошло в режиме видеоконференции. На нем присутствовали чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

К платформе смогут присоединиться и другие доноры.

"Встреча начинает более широкий процесс с целью обеспечения улучшенной координации между всеми ключевыми игроками, оказывающими краткосрочную финансовую поддержку, а также долгосрочную помощь на этапе реконструкции, опираясь на результаты конференций в Лугано, Берлине и Париже, помочь преодолеть разрыв между потребностями и ресурсами", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

В учреждения добавили, что ЕС полон решимости продолжать играть важную роль в поддержке процесса восстановления и реконструкции в Украине, которая направляется к членству в ЕС, гарантируя, что "инвестиции идут рука об руку с реформами".

Всего ЕС, страны-члены и европейские финансовые учреждения уже предоставили Украине до 49 млрд евро финансовую, бюджетную, экстренную, гуманитарную и военную помощь.

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Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал проведение финансового "Рамштайна" уже на этой неделе.