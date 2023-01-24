Країни-донори проведуть фінансовий "Рамштайн" для України вже цього тижня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення фінансового "Рамштайну" вже цього тижня.

Про це він повідомив під час засідання уряду в вівторок.

Мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий "Рамштайн", створили країни Великої сімки.

Він працюватиме в трьох основних напрямках:

стала короткострокова і довгострокова підтримка України;

міжнародне фінансування;

координація реформ і розвитку приватного сектору.

"Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового "Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", – зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що обидва формати – і енергетичний, і фінансовий "Рамштайни" – стосуються забезпечення додаткової стійкості України та виконання двох головних завдань уряду: повноцінного фінансування всіх критичних видатків, особливо проєктів відновлення, та успішного проходження опалювального сезону й збереження цілісності нашої енергосистеми.

Економічна правда