Країни-донори проведуть фінансовий "Рамштайн" для України вже цього тижня – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення фінансового "Рамштайну" вже цього тижня.
Про це він повідомив під час засідання уряду в вівторок.
Мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий "Рамштайн", створили країни Великої сімки.
Він працюватиме в трьох основних напрямках:
- стала короткострокова і довгострокова підтримка України;
- міжнародне фінансування;
- координація реформ і розвитку приватного сектору.
"Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового "Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", – зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що обидва формати – і енергетичний, і фінансовий "Рамштайни" – стосуються забезпечення додаткової стійкості України та виконання двох головних завдань уряду: повноцінного фінансування всіх критичних видатків, особливо проєктів відновлення, та успішного проходження опалювального сезону й збереження цілісності нашої енергосистеми.
Економічна правда