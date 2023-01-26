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Ворог вночі влучив в об’єкт енергетики на Запоріжжі

Четвер, 26 січня 2023, 09:48 - Анастасія Жарикова

Внаслідок ракетної атаки в ніч з середи на четвер російські війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.

В адміністрації розповіли, що цієї ночі окупанти нанесли 2 ракетні удари по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувались ракети С-300.

"Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури", – зазначили в ОВА.

Економічна правда

війна енергетика інфраструктура
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