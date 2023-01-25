Через терминалы Приватбанка в 2022 году оплатили покупки более чем на полтриллиона

В течение 2022 через терминалы Приватбанка украинцы безналично оплатили покупки на полтриллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на войну, а скорее учитывая те ограничения, которые внесли военные действия в нашу повседневную жизнь, в 2022 году украинцы стали еще активнее оплачивать покупки безналичными", - говорится в сообщении.

Так, через год через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили покупок на 550 млрд грн – на 11% больше, чем по итогам 2021 года, когда через терминалы банка оплатили покупки на 467 млрд грн.

Больше всего в прошлом году украинцы тратили на продукты – 48% от общего объема расходов. В частности, объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 20% – с 221 до 265 млрд грн.

Также на 56% больше украинцев стали тратить на АЗС – объем безналичных оплат на горючее вырос до 23 млрд грн.

Оплаты строительных и хозяйственных товаров выросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках покупали больше на 27% – на 37 млрд грн.

Расходы на покупку электроники и бытовой техники за год увеличились на 16% до 35 млрд грн. Оплаты других промышленных товаров выросли на 5% – до 112 млрд. грн.

Объем расходов на рестораны и кафе почти не изменился и составил 33 млрд грн.

Напоминаем:

В течение 2022 года украинцы сняли через торговые терминалы Приватбанка на кассах 18,2 миллиарда гривен.