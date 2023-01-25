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ЕБРР выделил 25 миллионов евро в поддержку агросектора Украины

Среда, 25 января 2023, 10:21 - Анастасия Жарикова

Европейский банк реконструкции и развития под гарантии Королевства Нидерландов предоставляет 25 миллионов евро для поддержки аграрного бизнеса в Украине и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

"Нидерланды, член-основатель ЕБРР и важный донор в усилиях банка в Украине, предоставляет гарантию, что финансируется на сумму 25 миллионов евро для поддержки частных компаний, работающих в критических отраслях, связанных с аграрной сферой, будь то фермерство или переработка пищевых продуктов, транспортировка или импорт", – говорится в сообщении.

Договоренность о гарантии во вторник, 24 января, в Лондоне подписали заместитель директора иностранных финансовых отношений Министерства финансов Нидерландов Робин Уйтерлинде и управляющий директор ЕБРР Инес Роша.

Напоминаем:

НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.

ЕБРР Нидерланды агросектор кредит
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