Укренерго отримає 70 мільйонів євро гранту від ЄБРР та Нідерландів

НЕК "Укренерго" отримає 70 мільйонів євро гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий Урядом Королівства Нідерландів.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Facebook.

у четвер, 29 грудня, він разом з заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалецьким, у присутності першого віце-президента ЄБРР Юргена Ригтеринка, директора ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та старшого банкіра Ольги Єрьоміної угоду про виділення "Укренерго" цільового гранту.

"Ці 70 мільйонів євро будуть використані виключно для закупівлі обладнання, яке необхідне для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України", – наголосив Кудрицький.

Він нагадав, що "Укренерго" вже підписав з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності нашої компанії.

"Ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним партнерам за такий високий рівень довіри до нашої компанії та потужну підтримку у відбудові енергосистеми України. Наразі ми активно працюємо з виробниками по всьому світу над поставкою необхідного устаткування якомога скоріше", – додав він.

Економічна правда



