Российский "Газпромбанк" не будет осуществлять переводы в долларах США: причина

Российский "Газпромбанк" с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах США - это связано с односторонним решением двух американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекратить обслуживание его корреспондентских счетов.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам банка, обслуживание долларовых счетов и депозитов продолжится.

"Это никак не повлияет на работу "Газпромбанка", обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах продолжится в полном объеме.

Все обязательства перед клиентами выполняются во всех валютах, как и ранее, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам", - говорят в пресс-службе.

"Произошло только то, что два американских банка по своей инициативе с 27 января закрывают наши корреспондентские счета, и все", - заявили в банке.

Украина неоднократно призывала западных партнеров ввести более жесткие санкции против российского "Газпромбанка" и отключить его от SWIFT.

Ранее журналисты выяснили, что Россия выплачивает заработные платы и надбавки своим солдатам, которые ведут войну против Украины, через "Газпромбанк" - он до сих пор избегает серьезных санкций Запада, в том числе и отключения от SWIFT.

Напомним:

В десятый санкционный пакет ЕС против России должны войти мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрытие всех путей обхода уже введенных ограничений, новые персональные санкции и санкции против энергетики, банковской сферы, медиа и телекоммуникаций, металлургии и других сфер, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он также призвал отключить больше российских банков от SWIFT, прежде всего "Газпромбанк" и "Банк Санкт-Петербург", которые вовлечены в финансирование войны.

Эконмическая правда