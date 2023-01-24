"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина сократит производство

Российский горно-металлургический гигант "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия - планирует сократить производство никеля и кобальта, ключевых для аккумуляторных батарей, из-за задержки ремонта завода и пожара на НПЗ.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший производитель рафинированного никеля, вероятно, снизит производство этого металла на 4-5% с уровня 2022 года в 219 000 тонн, поскольку он проводит техническое обслуживание, которое было отложено с прошлого года из-за проблем с поставками оборудования, заявил старший вице-президент группы Сергей Степанов.

Производство кобальта будет составлять менее половины от того, что было до сентябрьского пожара на Кольской АЭС.

"Хотя США и Британия наложили санкции на главного акционера "Норникеля" Владимира Потанина, на саму компанию или экспорт российских металлов не было наложено никаких санкций. Тем не менее, война в Украине привела к перебоям в логистике, страховании и поставках.

Ограничение объемов производства "Норникеля" также подчеркивает, как на российское производство металлов влияет прекращение западными фирмами поставок оборудования и технологий", - пишет агентство.

"Норникель" контролирует примерно 10-ю часть мирового рынка никеля. Этот металл и кобальт используются в аккумуляторах и имеют решающее значение для "зеленой революции". В декабре Bloomberg сообщило, что "Норникель" рассматривает возможность сокращения производства никеля, поскольку некоторые европейские покупатели избегают российских поставок и на фоне потенциального переизбытка.

В этом году "Норникель" ожидает, что производство никеля составит от 204 000 тонн до 214 000 тонн. По словам Степанова, производство кобальта может составить 1 000 тонн по сравнению с 2 500 тонн в последние годы.

Напомним:

Один из богатейших олигархов РФ Владимир Потанин, президент и крупнейший крупнейшего в мире производителя никеля и палладия "Норникель", заявил, что на фоне санкций компания отказалась от планов выхода на другие рынки.

США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов РФ Владимира Потанина, также под санкции попали его активы - холдинг "Интеррос", Росбанк и яхта.

Экономическая правда