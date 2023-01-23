"Норникель" российского олигарха Потанина из-за санкций отказался выходить на другие рынки

Один из богатейших олигархов РФ Владимир Потанин, президент и крупнейший крупнейшего в мире производителя никеля и палладия "Норникель", заявил, что на фоне санкций компания отказалась от планов выхода на другие рынки.

Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, "Норникель" перестраивает инвестполитику, делая акцент на России. Также компания, по его словам, была вынуждена, в частности, скорректировать логистические цепочки.

Потанин утверждает, что у компании "по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки".

Также, по его словам, "Норникель" участвовал в нескольких стартапах в других странах "с надеждой привести их в Россию". Сейчас такие возможности практически полностью исчезли, признал олигарх.

"Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой привлечь к этому какие-то дружественные страны и партнеров. Где-то это получается, где-то пока нет. В целом это серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий", - признал Потанин.

Он уточнил, что, хотя против "Норникеля" не вводились санкции, компания все равно вынуждена корректировать стратегию.

"Логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, прежде всего на Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны. Поэтому на жизнедеятельности компании, на ее выживаемости это не сказывается прямо, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые, и по освоению тех рынков, на которых она традиционно была. Удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого", - признал миллиардер.

Напомним:

США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов РФ Владимира Потанина, также под санкции попали его активы - холдинг "Интеррос", Росбанк и яхта.

Экономическая правда