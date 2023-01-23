НАБУ и САП расследуют закупки для армии: дело возбуждено еще до публикации в СМИ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование закупок продуктов для военных Министерством обороны еще до публикации информации в СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители проверяют закупки более чем на 13 млрд грн.

В НАБУ добавили, что производство нарушили по ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах или организованной группой

Напоминаем:

Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия сообщило, что Минобороны закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ранее обнародованную в СМИ информацию о закупках продуктов для нужд армии по ценам в 2-3 раза выше, чем в розничных сетях – в цену входят не только продукты, но и услуги по их доставке и приготовлению пищи, а по отношению к цены яиц – в документе допустили техническую ошибку.