Toyota отзывает в России почти 50 тысяч автомобилей: причина

Российское подразделение японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 47 тыс автомобилей из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Росстандарт.

Так, под отзыв подпали автомобили Lexus и Toyota моделей Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые продали с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

"Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования.

На некоторых автомобилях существует вероятность, что самые последние данные о местонахождении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местонахождении машины могут быть некорректно переданы", - пояснили в Росстандарте.

Отмечается, что на отозванных машинах перепрограммируют модуль передачи данных и сделают это бесплатно.

При этом представители ООО "Тойота мотор" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимом ремонте.

"Ранее в пресс-службе ООО "Тойота Мотор" подтвердили обязательства автопроизводителя по обеспечению необходимым количеством запчастей для гарантийного ремонта и отзывных кампаний", - добавили в Росстандарте.

Продажи Toyota в 2022 году, в течение которого компания ушла с российского рынка, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали на 81,7%, до 21 502 автомобилей. Доля на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей сократилась с 7% до 3,1%.

Напомним: