Nokia подписала новое патентное соглашение по 5G с Samsung

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia в понедельник заявил, что подписал новое многолетнее соглашение о лицензировании своих патентов на 5G для Samsung после окончания предыдущего договора в декабре.

Об этом пишет Reuters.

Samsung будет осуществлять платежи Nokia с 1 января, но компании не раскрывают условия соглашения.

Конкурент Nokia - Ericsson - в прошлом году также достиг соглашения по патентам 5G с Samsung, завершив спор, который ударил по его квартальному доходу.

Патентный портфель Nokia состоит из около 20 000 "семейств" патентов, в том числе более 4500 "семейств" патентов, признанных необходимыми для 5G, добавляет издание.

Напомним:

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Экономическая правда