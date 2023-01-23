Nokia подписала новое патентное соглашение по 5G с Samsung
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia в понедельник заявил, что подписал новое многолетнее соглашение о лицензировании своих патентов на 5G для Samsung после окончания предыдущего договора в декабре.
Об этом пишет Reuters.
Samsung будет осуществлять платежи Nokia с 1 января, но компании не раскрывают условия соглашения.
Конкурент Nokia - Ericsson - в прошлом году также достиг соглашения по патентам 5G с Samsung, завершив спор, который ударил по его квартальному доходу.
Патентный портфель Nokia состоит из около 20 000 "семейств" патентов, в том числе более 4500 "семейств" патентов, признанных необходимыми для 5G, добавляет издание.
Напомним:
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Экономическая правда