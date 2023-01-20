Nokia предоставляет Украине 5 тысяч Wi-Fi роутеров и будет сотрудничать с Минцифрой

Министерство цифровой трансформации и финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia продолжат совместно развивать интернет и связь в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram по результатам встречи в Давосе министра Михаила Федороова с CEO Nokia Пекка Лундмарком.

Как рассказали в Минцифры, договорились совместно:

улучшать украинскую телеком-инфраструктуру

интегрироваться в международный телеком-рынок

увеличить количество телеком-специалистов в Украине

усилить мощность украинских интернет-сетей

"Кроме этого, CEO Nokia предложил создать локальную группу экспертов для консультирования по восстановлению, повышению устойчивости и модернизации цифровой инфраструктуры. Также поддержку в строительстве магистрального интернет-канала через Черное море, ведь это сделает Украину более привлекательной для открытия офисов мировых IT-компаний, как Amazon или Meta", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения компания передала Украине 1 770 роутеров, которые уже обеспечивают интернетом укрытие школ. Вскоре поступит вторая партия - еще 3 230 роутеров.

Экономическая правда