Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня: детали
Иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня относительно доллара в субботу 21 января на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
"В субботу на неофициальном рынке Ирана доллар продавался за 447 000 риалов по сравнению с 430 500 накануне.
Риал потерял 29% своей стоимости после общенациональных протестов после смерти под стражей в полиции 22-летней курдской иранки Махси Амини 16 сентября", - говорится в сообщении.
ЕС обсуждает четвертый пакет санкций против Ирана, и дипломатические источники сообщают, что на следующей неделе к новым ограничениям будут добавлены члены Корпуса стражей исламской революции. Но некоторые страны-члены ЕС хотят пойти дальше и классифицировать Корпус как террористическую организацию.
Столкнувшись с инфляцией на уровне около 50%, иранцы, которые ищут надежного убежища для своих сбережений, пытаются покупать доллары, другие твердые валюты или золото.
Напомним:
Иранские официальные лица сообщили Сирии, что им теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти, что удвоит цену до более 70 долларов за баррель.