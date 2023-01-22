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Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня: детали

Воскресенье, 22 января 2023, 13:54 - Игорь Пилипив

Иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня относительно доллара в субботу 21 января на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"В субботу на неофициальном рынке Ирана доллар продавался за 447 000 риалов по сравнению с 430 500 накануне.

Риал потерял 29% своей стоимости после общенациональных протестов после смерти под стражей в полиции 22-летней курдской иранки Махси Амини 16 сентября", - говорится в сообщении. 

ЕС обсуждает четвертый пакет санкций против Ирана, и дипломатические источники сообщают, что на следующей неделе к новым ограничениям будут добавлены члены Корпуса стражей исламской революции. Но некоторые страны-члены ЕС хотят пойти дальше и классифицировать Корпус как террористическую организацию.

Столкнувшись с инфляцией на уровне около 50%, иранцы, которые ищут надежного убежища для своих сбережений, пытаются покупать доллары, другие твердые валюты или золото.

Напомним:

Иранские официальные лица сообщили Сирии, что им теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти, что удвоит цену до более 70 долларов за баррель.

Иран санкции курс
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