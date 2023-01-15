Іран вдвічі підіймає ціну на нафту для Сирії, щоб допомогти власній економіці

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Іранські офіційні особи повідомили Сирії, що їм тепер доведеться платити більше за додаткові поставки нафти, що подвоїть ціну до понад 70 доларів за барель.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Посилаючись на свої джерела, видання зазначає, що Іран також відмовився від нових поставок у кредит і попросив Сирію передплатити нові поставки нафти.

Таке рішення завдає удару по сирійській економіці, яка залежить від Ірану в забезпеченні більш ніж половини своїх потреб у нафті.

За словами аналітиків, в результаті Сирія відчуває найбільшу нестачу палива з початку громадянської війни.

Додається, що такі дії Ірану спрямовані на стабілізацію власної економіки. Зараз більше третини Ірану живе в бідності, порівняно з 20% у 2015 році, а місцева валюта впала до історичного мінімуму щодо долара за останні тижні.

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