Нидерланды планируют закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение: причины

Нидерланды планируют в этом году закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение из соображений безопасности.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на чиновников утверждает что, правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмоопасное газовое месторождение Гронинген до 1 октября, но будет следить за тем, не возникнет ли дефицит газа в Европе после этой зимы.

По словам государственного секретаря по вопросам горнодобывающей промышленности Ганса Вилбрифа, при необходимости, месторождение может продолжить работу до октября 2024 года.

Газовое месторождение, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов, недалеко от границы с Германией, добывает лишь часть своего потенциала. Тем не менее, добыча продолжалась, поскольку прошлым летом правительство подверглось давлению по увеличению добычи, поскольку вторжение России в Украину вызвало значительный дефицит газа в Европе.

Напомним:

Болгария начала проект по увеличению почти вдвое своих газовых хранилищ, подписав соглашение стоимостью 165 млн долларов между оператором газотранспортной системы "Булгартрансгаз" и консорциумом под руководством государства.