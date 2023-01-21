Болгарія планує вдвічі збільшити свої газосховища

Болгарія розпочала проєкт зі збільшення майже вдвічі своїх газових сховищ, підписавши угоду вартістю 165 млн доларів між оператором газотранспортної системи "Булгартрансгаз" і консорціумом під керівництвом держави.

Про це повідомляє Reuters.

"Єдине в країні газосховище "Чирен" буде розширено до 1 мільярда кубометрів з 550 мільйонів кубометрів до кінця 2024 року за приблизно 600 мільйонів левів, повідомили в компанії", – повідомляє агентство.

За його словами генерального директора "Булгартрансгазу" Володимир Малінов, компанії з сусідніх Греції та Північної Македонії висловили зацікавленість у бронюванні потужностей на об'єкті, розташованому приблизно за 125 км на північ від Софії.

Також "Булгартрансгаз" планує підписати угоди на будівництво трубопроводу, який з'єднає об'єкт з газовою мережею, і на підземне буріння, що дозволить йому зберігати більше природного газу і використовувати до 10 млн. кубометрів газу на добу порівняно з 4,7 млн. кубометрів зараз.

Додається, що РФ припинила постачання газу до Болгарії у квітні 2022 року після того, як Софія відмовилася платити в рублях. Відтоді країна активізувала зусилля, щоб захиститися від перебоїв у постачанні.

Нагадаємо:

Спотові ціни на газ у Європі у понеділок, 16 січня, впали майже на 10% до $635 за тисячу кубометрів - це рівні вересня 2021 року. З початку року ціни знизилися на 22%.