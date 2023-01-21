Фонд развития ОПЕК привлек 1 миллиард долларов с продажи своих первых в истории облигаций 

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Фонд международного развития, который создан правительствами стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) почти 50 лет назад, привлек 1 млрд долларов, продав свои первые в истории облигации.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что деньги будут направлены на продовольственную безопасность, здравоохранение, инфраструктуру, образование, занятость и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Трехлетние облигации, по которым инвесторы получат - 4,5%, также будут классифицированы как облигации "устойчивого развития".

Это ярлык, который имеет все большую привлекательность для инвесторов, которые все чаще стремятся использовать свои ресурсы более экологически и социально полезными способами.

Руководитель отдела финансирования Фонда ОПЕК Мартина Миллс Янсен сообщила, что центральные банки с Ближнего Востока, Европы и Азии и другие типы "официальных" учреждений, в том числе из Соединенных Штатов, составили 62% покупателей облигаций.

Коммерческие банки составили еще 19%, компании по управлению активами, страховые и пенсионные фонды - почти все остальное.

Географически 52% покупателей были из региона Европы, Ближнего Востока и Африки, 27% - из Азиатско-Тихоокеанского региона и 21% - из Северной Америки.

Одним из условий Фонда является то, что он инвестирует только в страны, которые не являются членами ОПЕК.

Сначала он планировал продать облигации в прошлом году, но отложил эти планы, когда глобальный всплеск процентных ставок, вызванный инфляцией и войной в Украине, расшатал рынки финансирования.

Напомним:

Лучшее начало года для доходности облигаций способствует беспрецедентной продаже долговых обязательств правительствами и компаниями по всему миру.