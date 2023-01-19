Світові розміщення облігацій сягнули майже $600 мільярдів з початку року – Bloomberg

Найкращий початок року для прибутковості облігацій сприяє безпрецедентному продажу боргових зобов'язань урядами та компаніями по всьому світу.

Про це пише Bloomberg.

"Від європейських банків до азійських корпорацій і суверенних фондів країн, що розвиваються, практично в кожному куточку ринку нових випусків спостерігається бум, частково завдяки ралі, в результаті якого глобальні облігації всіх типів зросли на 4,1% на початку року, що є найкращим показником за весь період спостережень з 1999 року", - пояснює агентство.

Позичальники, які прагнуть залучити нове фінансування після того, як їм відмовляли протягом більшої частини 2022 року, несподівано зіткнулися з інвесторами, які мають, здавалося б, безмежний апетит до боргів на тлі ознак того, що інфляція сповільнюється, а центральні банки припинять найжорсткішу за останнє покоління монетарну політику, пише Bloomberg.

Для багатьох активи з фіксованим доходом виглядають дедалі привабливішими після того, як минулорічне історичне падіння призвело до найвищого рівня дохідності з 2008 року, особливо з огляду на перспективу уповільнення світової економіки, що відкриває потенціал для подальшого зростання.

"На нашу думку, зростання цін на облігації має під собою підґрунтя, особливо коли мова йде про ринки інвестиційного класу", - сказав Омар Слім, співголова відділу цінних паперів з фіксованим доходом в країнах Азії та колишньої Японії в PineBridge Investments.

"Корпоративні фундаментальні показники залишаються в цілому міцними", - сказав він, додавши, що "різкий розворот, який ми спостерігаємо в політиці Китаю, надасть вкрай необхідний поштовх глобальному зростанню, пом'якшивши деякі ризики для ринків, що розвиваються, і забезпечивши подальшу підтримку".

Надмірний попит на розміщення, зменшення кількості нових випусків та найбільший приплив високоякісних кредитів у США за останні 17 місяців допомогли зробити січневі запозичення цього року найактивнішими за всю історію.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, глобальний випуск державних і корпоративних облігацій інвестиційного та спекулятивного рівня в різних валютах до 18 січня сягнув 586 мільярдів доларів, що є найбільшим показником за весь період.

"Це дуже вдалий момент", - сказав Джуліо Баратта, керівник департаменту ринків боргового капіталу інвестиційного рівня BNP Paribas SA в регіоні EMEA.

"Інвестори очікують, що інфляція заспокоїться, і розглядають це як гарну точку входу на ринок, безумовно, на ринку цінних паперів інвестиційного класу, і ми бачимо це в замовленнях і в тому, як посилюється укладання угод", - пояснив він.

Економічна правда