Amazon планирует инвестировать 35 миллиардов долларов в развитие облачных сервисов

Подразделение облачных сервисов Amazon планирует инвестировать еще 35 млрд долларов до 2040 года в расширение центров обработки данных в Вирджинии.

Об этом сообщает Reuters.

"Amazon Web Services (AWS) заявила, что новые инвестиции способствуют созданию 1 тыс рабочих мест. Губернатор-республиканец Гленн Янгкин заявил, что AWS создаст несколько кампусов центров обработки данных по всей Вирджинии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году AWS заявила, что за предыдущие 9 лет она инвестировала 35 млрд долларов в центры обработки данных, расположенные на севере Вирджинии, и имеет 3,5 тыс штатных работников в своих центрах обработки данных в штате.

Добавляется, что в 2018 году после длительного конкурса компания Amazon объявила, что северная Вирджиния станет домом для ее второй штаб-квартиры, известной как "HQ2", в которой впоследствии будут работать более 25 000 сотрудников. По состоянию на апрель Amazon заявил, что количество сотрудников, предназначенных для этого места, составляло около 5 000.

Напомним:

Американская Amazon готова начать новый раунд масштабных сокращений рабочих мест в рамках объявленного ранее увольнения 18 тысяч сотрудников.