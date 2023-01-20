На субботу Киев получил лимит, который покроет 63% потребности в свете, Днепропетровская область – 51%

В субботу, 20 января, Киев будет иметь ограничение электроэнергии, что закроет 63% потребности города, Днепр и область – 51%.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он пояснил, что Киев на субботу получил ограничение электроэнергии в 927 МВт в день (615 МВт ночью), а Днепр и Днепропетровскую область лимит составляет 1123 МВт днем (1121 МВт ночью).

Также Коваленко отметил, что в украинские энергосистеме удалось еще больше увеличить генерацию электроэнергии – энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции.

Напоминаем:

Несмотря на то, что в пятницу прогнозируется незначительно выше потребление электроэнергии, чем в четверг, дефицит сократился за счет дополнительной генерации.

Производство электроэнергии возросло из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также "зеленой" генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).