Дефіцит в енергосистемі скоротився попри дещо більше споживання: причина

Попри те, що у п’ятницю прогнозується незначно вище споживання електроенергії, ніж у четвер, дефіцит скоротився завдяки додатковій генерації.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також "зеленої" генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три чверті споживання", – пояснили в Укренерго.

Причиною дефіцит, як і раніше, є російські ракетні та дронові атаки, якими були пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам ТЕС.

Нині до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, що передбачає планові відключення світла для споживачів. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому в такому випадку для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Зазначається, що у четвер ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.

Укренерго наголошує, що разом із виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. "Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", – кажеж оператор.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.