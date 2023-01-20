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Минэнерго одобрило заявки 30 компаний на закупку оборудования на 107 миллионов евро

Пятница, 20 января 2023, 18:28 - Анастасия Жарикова

Минэнерго одобрило запросы от 30 энергетических компаний на закупку необходимого оборудования более чем на 107 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров во время Конференции для потенциальных поставщиков энергетического оборудования, необходимого для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы, рассказал о работе Фонда энергетической поддержки Украины и проведении процедуры закупок.

Минэнерго тесно сотрудничает с международными партнерами для привлечения максимальной помощи украинскому энергосектору, объекты которого россия ежедневно обстреливает ракетами, дронами и артиллерией. Одним из таких механизмов является Фонд энергетической поддержки Украины, созданный при Секретариате Энергетического Сообщества", - подчеркнул он.

Рабочая группа при Минэнерго уже одобрила запросы 30 энергокомпаний в рамках Фонда энергетической поддержки Украины на закупку необходимого оборудования ориентировочной стоимостью более 107 миллионов евро.

Сафаром также призвал украинские компании активно участвовать в процедурах закупок и поддерживать таким образом не только энергетический сектор, но и экономику страны в целом.

Напоминаем:

Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.

Минэнерго энергетика война
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