Минэнерго одобрило заявки 30 компаний на закупку оборудования на 107 миллионов евро
Минэнерго одобрило запросы от 30 энергетических компаний на закупку необходимого оборудования более чем на 107 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Заместитель министра энергетики Фарид Сафаров во время Конференции для потенциальных поставщиков энергетического оборудования, необходимого для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы, рассказал о работе Фонда энергетической поддержки Украины и проведении процедуры закупок.
Минэнерго тесно сотрудничает с международными партнерами для привлечения максимальной помощи украинскому энергосектору, объекты которого россия ежедневно обстреливает ракетами, дронами и артиллерией. Одним из таких механизмов является Фонд энергетической поддержки Украины, созданный при Секретариате Энергетического Сообщества", - подчеркнул он.
Рабочая группа при Минэнерго уже одобрила запросы 30 энергокомпаний в рамках Фонда энергетической поддержки Украины на закупку необходимого оборудования ориентировочной стоимостью более 107 миллионов евро.
Сафаром также призвал украинские компании активно участвовать в процедурах закупок и поддерживать таким образом не только энергетический сектор, но и экономику страны в целом.
Напоминаем:
Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.