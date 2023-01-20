ДТЕК просить МФО надавати кредити приватним енергокомпаніям для ремонту інфраструктури

Енергетичний холдинг ДТЕК закликав міжнародні фінансові організації відкрити доступ до кредитування приватним українським енергетичним компаніям для закупівлі обладнання, необхідного для ремонту інфраструктури.

Про це заявила начальник відділу міжнародних зв'язків ДТЕК Юлія Бурмістенко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хотіла б попросити МФО: не могли б вони змінити правила та процедури, щоб приватні енергетичні компанії в Україні, яка перебуває в стані війни, змогли отримати фінансування з їхнього боку", – сказала вона.

Бурмістенко додала, що з початку великої війни об’єкти ДТЕК зазнали 162 атак російськими крилатими ракетами, безпілотниками та артилерією.

Наразі компанія отримує частину обладнання від міжнародних енергетичних компаній через Міненерго, але з урахуванням продовження обстрілів закупівлі мають стати більш інтенсивними для оперативного відновлення об'єктів і подачі електроенергії споживачам.

Джерело агентства в ЮБРР повідомило, що наразі триває дискусія щодо можливості кредитування ДТЕК.

Співрозмовник позитивно оцінив ймовірність такого кроку, враховуючи роль холдингу на українському ринку, ступінь пошкоджень об’єктів та накопичену історію міжнародного фінансування.

Нагадуємо:

НЕК "Укренерго" отримає 70 мільйонів євро гранту від Спеціального Фонду ЄБРР, що був наданий Урядом Королівства Нідерландів.