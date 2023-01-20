АРМА объяснило, почему не ведет отдельный учет российских и белорусских активов

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений не имеет никаких полномочий определять принадлежность любого актива бенефициарному владельцу: АРМА работает с активами, а не их владельцами, последними занимаются исключительно правоохранительные органы в рамках уголовных дел.

Об этом говорится в разъяснении Агентства по поводу заявлений об отсутствии отчетов по управлению российскими и белорусскими активами.

"Законодательно определенным понятием, которое позволяет связать арестованный актив с россиянами или белорусами, является конечный бенефициарный владелец (КБВ). Никаких полномочий определять принадлежность любого актива бенефициарному владельцу у АРМА нет", - заявили в АРМА.

Там пояснили, что Агентство работает с активами, а не их владельцами, последними занимаются исключительно правоохранительные органы в рамках уголовных дел.

"Номинация активов российскими или белорусскими - не игра слов и предположений, это должны быть юридически установленные факты, исчерпывающая информация, которая отсутствует у АРМА, как и компетенция определять такие факты. Если бы Агентство даже гипотетически взялось за формирование соответствующего перечня на основе имеющейся в судебных постановлениях информации, подобный "реестр" был бы неполным, неточным и юридически ничтожным.

Что касается пресс-релизов АРМА о мерах управления российскими активами, такая информация подается в конкретных случаях исключительно на основе данных, которые публично озвучивают правоохранительные органы", - говорится в позиции АРМА.

Там добавили, что восстановление публичного доступа к Реестру арестованных активов, (на следующей неделе планируется запуск в промышленную эксплуатацию), который сейчас ограничен постановлением правительства на период действия военного положения, никоим образом не решит вышеуказанную проблему.

"Технически маркировать российские активы в реестре не сложно, однако это возможно только тогда, когда суд по ходатайству правоохранителей будет четко указывать на КБВ из России/Белоруссии (в конце концов, согласно действующему законодательству, это именно компетенция суда)", - объясняет АРМА.

"АРМА не имеет полной информации о принадлежности арестованных активов россиянам/белорусам и не наделено возможностями и полномочиями для создания такой информации, следовательно, указанные данные не являются публичной информацией и не могут быть предоставлены в ответ на запросы", - резюмировали в ведомстве.

Напомним:

В StateWatch заявили, что агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, отказалось предоставить перечень арестованных после начала большой войны российских и белорусских активов из-за необходимости "применения значительных интеллектуальных усилий".

Экономическая правда