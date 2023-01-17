АРМА не отчитывается об арестованных российских активах из-за необходимости "применения интеллектуальных усилий"

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, отказалось предоставить перечень арестованных после начала войны российских и белорусских активов из-за необходимости "применения значительных интеллектуальных усилий".

Об этом говорится в ответе АРМА на обращение аналитиков Trap Aggressor в связи с открытием производства Омбудсменом из-за сокрытия информации о российских активах, сообщает StateWatch.

Аналитики отмечают, что после окончательного отказа АРМА обнародовать информацию о том, какие именно предприятия и имущественные комплексы российских и белорусских владельцев на территории Украины были переданы в его управление, в Секретариате Уполномоченного по правам человека Дмитрию Лубинцу сообщили, что производство закрыто.

Отказ в предоставлении информации в Агентстве объяснили двумя причинами. В частности, в АРМА отнесли информацию о перечне российских и белорусских активов, их стоимости и владельцах к служебной информации в связи с действием военного положения и его угрозами.

А также заявили, что не ведут отдельный учет этих арестованных активов, а также не располагают информацией о полученной сумме от их реализации.

"Формирование же информации по запрашиваемым Вами критериям возлагает на АРМА дополнительную нагрузку, в частности путем необходимости применения значительных интеллектуальных усилий с целью осуществления аналитической обработки входных данных и их обобщения", - говорится в ответе АРМА.

В Trap Aggressor подчеркнули, что АРМА неоднократно в своих пресрелизах указывала именно на российскую принадлежность полученных активов.

"Однако Агентство не отчитывается перед обществом, сколько конкретно средств получил бюджет в течение 2022 года от управления российскими активами, и кто именно управляет этими активами. Поэтому невозможно оценить эффективность АРМА", - подчеркивают аналитики.

Напоминаем:

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство о нарушении права на информацию на АРМА – агентство не предоставило перечень российских и белорусских активов, которые были арестованы после 24 февраля и переданы в его управление.

Ранее сообщалось, что в АРМА не знают, сколько средств получил бюджет от управления российскими активами.