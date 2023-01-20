"Зерновая инициатива": бизнес призвал ООН и Турцию способствовать увеличению количества проверок судов

ЕБА обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и послу Турции в Украине с призывом сделать все возможное для содействия увеличению количества проверок судов с украинской агропродукцией, а также способствовать дальнейшему продолжению зерновой инициативы.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

В ассоциации отметили, что в течение 2022 года, несмотря на военную ситуацию в стране, Украина была одним из ведущих поставщиков продуктов питания на мировой рынок.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2022 году Украине удалось экспортировать более 50 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки.

На сегодня "зерновым коридором" в страны Азии, Африки и Европы уже отправлено более 650 судов с украинской сельскохозяйственной продукцией на борту.

"Такие экспортные результаты стали возможными благодаря слаженным усилиям аграриев, трейдеров, международных партнеров и работе "зернового коридора". И здесь стоит отдельно отметить важность поддержки со стороны ООН и Турецкой Республики.

Бизнес доверяет и, безусловно, поддерживает зерновую инициативу и готов увеличивать объемы перевалки, однако, к сожалению, все же существуют узкие логистические места, которые блокируют украинский экспорт агропродукции. В частности, по информации членов Комитета масличных и зерновых культур ЕВА, в январе 2023 года количество проверок судов, прибывающих на загрузку украинской сельскохозяйственной продукцией, резко сократилось до 2-3 в день. Это означает, что простой судов увеличится, а судовладельцы и экспортеры зерна понесут серьезные расходы за задержки судов", - говорится в позиции ЕБА.

"По мнению зернового бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации, во избежание большого скопления судов, а также для эффективного преодоления продовольственного кризиса, особенно в тех странах, где люди страдают от голода, крайне важно не допустить задержек с проверками таких судов. По подсчетам экспертов, для нормальной работы в сутки необходимо проводить не менее 25 проверок судов", - добавили в ассоциации.

Бизнес также заявил, что в Украине остаются заблокированными миллионы тонн сельскохозяйственной продукции, поэтому страны, которые зависят от украинской сельскохозяйственной продукции, не имеют возможности получать зерно в необходимом количестве именно из-за войны, которую развязала РФ на территории Украины.

Соответственно, вполне вероятно, что эта ситуация может привести к росту цен и инфляции продовольственных товаров во всем мире.

Напомним:

С октября Россия целенаправленно саботирует инспекцию судов в Босфоре в рамках "зерновой инициативы", что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов.

Экономическая правда