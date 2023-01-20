ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры
Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.
Об этом заявила начальник отдела международных связей ДТЭК Юлия Бурмистенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я хотела бы попросить МФО: не могли бы они изменить правила и процедуры, чтобы частные энергетические компании в Украине, которые находятся в состоянии войны, смогли получить финансирование с их стороны", - сказала она.
Бурмистенко добавила, что с начала великой войны объекты ДТЭК подверглись 162 атакам российскими крылатыми ракетами, беспилотниками и артиллерией.
Пока компания получает часть оборудования от международных энергетических компаний через Минэнерго, но с учетом продолжения обстрелов закупки должны стать более интенсивными для оперативного восстановления объектов и подачи электроэнергии потребителям.
Источник агентства в ЮБРР сообщил, что сейчас идет дискуссия о возможности кредитования ДТЭК.
Собеседник положительно оценил вероятность такого шага, учитывая роль холдинга на украинском рынке, степень повреждений объектов и накопленную историю международного финансирования.
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НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.