ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры

Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.

Об этом заявила начальник отдела международных связей ДТЭК Юлия Бурмистенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хотела бы попросить МФО: не могли бы они изменить правила и процедуры, чтобы частные энергетические компании в Украине, которые находятся в состоянии войны, смогли получить финансирование с их стороны", - сказала она.

Бурмистенко добавила, что с начала великой войны объекты ДТЭК подверглись 162 атакам российскими крылатыми ракетами, беспилотниками и артиллерией.

Пока компания получает часть оборудования от международных энергетических компаний через Минэнерго, но с учетом продолжения обстрелов закупки должны стать более интенсивными для оперативного восстановления объектов и подачи электроэнергии потребителям.

Источник агентства в ЮБРР сообщил, что сейчас идет дискуссия о возможности кредитования ДТЭК.

Собеседник положительно оценил вероятность такого шага, учитывая роль холдинга на украинском рынке, степень повреждений объектов и накопленную историю международного финансирования.

Напоминаем:

НЭК "Укрэнерго" получит 70 миллионов евро гранта от Специального Фонда ЕБРР, предоставленного Правительством Королевства Нидерландов.