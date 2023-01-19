Эстония запускает собственное приложение на базе "Дії"

Эстония на Давосском форуме представила приложение mRiik, которое было разработано на базе украинской "Дії" и является его аналогом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что во время мероприятия Diia Reels, которое состоялось в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров вместе с вице-канцлером по цифровому развитию Эстонии Луукасом Кристианом Ильвесом презентовали эстонское приложение mRiik, которое является аналогом украинской "Дії".

Во время сотрудничества с эстонскими коллегами команда "Дії" поделилась кодом приложения и подходами к UX/UI дизайну.

Кроме того, на мероприятии команда Минцифры презентовала обновление экосистемы Дії.

Напоминаем:

В сентябре прошлого года сообщалось, что Эстония изучает украинский опыт для создания государственного приложения с документами и услугами, раннюю версию эстонской "Дії" хотят запустить в этом году.