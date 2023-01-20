Экс-премьер Британии Джонсон получил самый большой донат в истории парламента

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Бывший премьер-министр Великобритании и ныне депутат Палаты общин Борис Джонсон получил самый большой донат в истории британского парламента – 1 миллион фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Sky News.

Шестизначная сумма поступила от сторонника Brexit и криптоинвестора Кристофера Харборна.

Прошлый рекордный донат, согласно данным избирательной комиссии, был в 6 раз меньше – 150 тыс. фунтов Майклу Гоуву в 2009 году.

Бывший премьер-министр сейчас депутат парламента, а деньги Харборна превышают общую сумму пожертвований сэру Кейру Стармеру.

Ранее лидер Лейбористской партии получал больше пожертвований для членов парламента – несколько пожертвований в размере 740 тыс фунтов стерлингов, продемонстрировал инструмент Westminster Accounts Sky News.

Издание отмечает, что деньги от политических пожертвований используются для финансирования таких вещей как предвыборная кампания, персонал и расходы на офис. Также их можно использовать для поддержки бывших премьер-министров общественной жизни после их премьерства.

Напоминаем:

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил 276 130 фунтов стерлингов гонорара (около 316 тыс. евро) за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс (США).