Джонсон заробив понад 300 тисяч євро за вісім годин роботи на конференції – Bild

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Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон отримав 276 130 фунтів стерлінгів гонорару (близько 316 тис євро) за виступ перед американськими страховими агентами та брокерами на конференції у Колорадо-Спрінгс (США).

Про це пише Bild з посиланням на британський реєстр.

Зазначається, що Джонсон отримав такий гонорар за вісім з половиною годин роботи, включно з 30-хвилинним виступом і 45-хвилинною розмовою біля каміна.

Таким чином, гонорар експрем'єра становив майже 32 500 фнтів (понад 37 тис євро) за годину.

За інформацією Times, Джонсон перервав свою відпустку з дружиною і дітьми в Домініканській Республіці заради одноденної поїздки до США.

Bild зауважує, що члени британського парламенту повинні документувати додаткові витрати і - вони публікуються у спеціальному реєстрі, який оновлюється кожні 28 днів.

Реєстр також показує, що Джонсон незабаром після виступу здійснив подорож до Монтани (США) на запрошення медіа-магната Руперта Мердока за 11 559 фунтів стерлінгів (13 260 євро).

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Попередниця Джонсона на посаді прем'єра Тереза Мей також регулярно заробляє чималі гроші на виступах.

"У порівнянні з Джонсоном, її гонорари виглядають скромними. В останньому записі в реєстрі вона вказала, що отримала 97 000 фунтів стерлінгів за виступ у США", - пише Bild.

Економічна правда