Техногигант SAP предоставит 1000 бесплатных лицензий на программное обеспечение для Минобороны

Немецкий IT-гигант SAP предоставит 1000 бесплатных лицензий на программное обеспечение для Минобороны Украины.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, об этом договорились с главным исполнительным директором SAP Кристианом Кляйном.

"SAP - топовый производитель софта в мире. Лицензии необходимы для прозрачных закупок. Продукты SAP помогают нам внедрять инновации и системные подходы в армии. Фактически менять менеджмент.

Кроме того, украинские клиенты смогут бесплатно пользоваться программным обеспечением и облачными сервисами ЅАР в течение первого квартала 2023 года", - написал Федоров.

Также на встрече, по словам министра, обсудили дальнейшую технологическую поддержку.

"Благодаря технологиям Украина становится быстрой и эффективной. Это наше конкурентное преимущество перед россиянами.

Спасибо SAP за последовательную поддержку Украины, присоединение к Дія.City и цифровую блокаду РФ. 8 января 2023 года компания прекратила предоставлять ИТ-услуги россиянам. Но РФ пока удается обходить санкции по использованию программного обеспечения. Будем исправлять это вместе", - добавил глава Минцифры.

Напомним:

Сообщалось, что техногигант SAP постепенно начнет остановку поддержки своих продуктов в банках, оборонных, нефтяных и металлургических компаний РФ.

Экономическая правда