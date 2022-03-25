Техногигант SAP будет развивать цифровую блокаду России – глава Минцифры
Техногигант SAP постепенно приступит к остановке поддержки своих продуктов в банках, оборонных, нефтяных и металлургических компаний РФ.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров по итогам встречи с СEO SAP Кристиана Кляйна.
"Только завершил плодотворную встречу с CEO SAP. Кристиан Кляйн заверил меня в полной поддержке Украины, а SAP увеличит гуманитарную помощь и поддержку наших беженцев. И главное, SAP будет развивать цифровую блокаду россии и постепенно начнет остановку поддержки своих продуктов в банках, оборонных, нефтяных и металлургических компаний оккупанта", - написал он.
"А после нашей победы, SAP откроет в Украине R&D центр", - добавил министр.
SAP является крупнейшим разработчиком корпоративного программного обеспечения в Европе и одним из крупнейших разработчиков в мире.
Напоминаем:
Накануне немецкий технологический гигант SAP заявил, что приостанавливает работу облачных сервисов в России, но не может остановить работу всех продуктов.
Президент Зеленский призвал техгигантов Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку своих продуктов в России.
Ранее техногигант Microsoft заявил, что останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину. Аналогичные решения приняли немецкий IT-гигант SAP и Oracle. В то же время, продукты компании продолжили работать на территории РФ.
Экономическая правда
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