Перебои с 11 тысячами авиарейсов в США могли произойти из-за удаленного файла

Федеральное управление гражданской авиации США предварительно заявило, что персонал "непреднамеренно удалил файлы", что привело к переносу или отмене 11 тысяч авиарейсов.

Об этом сообщает Reuters.

В середине января сбой в работе ключевой компьютерной системы Notam вызвал временную остановку полетов по всей стране, из-за чего было сорвано более 11 тысяч рейсов. Это первая общенациональная задержка авиарейсов со времен терактов 11 сентября 2001 года.

В управлении заявили, что проблема произошла, когда персонал работал "над исправлением синхронизации между основной базой данных и резервной базой данных". Пока никаких доказательств кибератаки или злонамеренного умысла не установлено.

Исполняющий обязанности главы управления Билли Нолен планирует провести в пятницу виртуальный брифинг для законодателей и сотрудников, которые искали подробности того, что пошло не так с базой данных сообщений пилотов.

Ранее американский авиарегулятор назвал предварительной причиной сбоя в работе критической системы оповещений Notam поврежденный файл базы данных. Система обеспечивает пилотов, экипажи самолетов и других пользователей воздушного пространства США важными сообщениями по вопросам безопасности.

Управление заявило, что провело необходимые ремонтные работы в системе "и предприняло шаги, чтобы сделать систему уведомлений для пилотов "более устойчивой".

На прошлой неделе группа из более 120 американских законодателей заявила, что сбой в работе компьютера был "абсолютно неприемлемым", и потребовала от управления объяснить, как оно будет избегать подобных инцидентов в будущем.

Напоминаем:

В среду американский авиарегулятор остановил полеты по всей стране после сбоя в работе ключевой системы оповещения пилотов Notam