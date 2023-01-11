Тисячі рейсів у США затримані чи скасовані через збій у ключовій системі Notam

У середу американський авіарегулятор зупинив польоти по всій країні після збою у роботі ключової системи оповіщення пілотів Notam.

Про це повідомляє Bloomberg.

Регулятор наказав всім авіакомпаніям затримати вильоти на кілька годин, "щоб дозволити агентству перевірити цілісність інформації про польоти і безпеку". Збій стався через проблеми з системою оповіщення повітряних місій, або Notam, яка передає термінову інформацію, необхідну для виконання польотів.

Система Notam надає авіакомпаніям безпекову інформацію в режимі реального часу для планування польотів. Інформація, що передається в Notam, може бути як базовою, наприклад, про погоду в аеропорту та активні руліжні доріжки, так і більш складною, наприклад, про тимчасове закриття повітряного простору у зв'язку з космічним запуском.

Федеральне агентство цивільної авіації заявило, що вильоти відновлюються в аеропортах Атланти і Ньюарка, штат Нью-Джерсі, через перевантаженість повітряного руху в цих районах, а рейси в інших аеропортах відновляться близько 16 години за Києвом. Не було жодних ознак того, що комп'ютерний збій вплинув на здатність Федеральним агентством цивільної авіації (FAA) відстежувати і направляти літаки.

Збій в роботі системи є одним з найбільш значних за останні десятиліття для FAA. Президент США Джо Байден був проінформований про ситуацію. Він розпорядився провести повне розслідування, але наразі "немає жодних доказів кібератаки", а причина збою невідома.

Проблеми в роботі комп'ютерної системи сповіщень для пілотів та авіакомпаній з’явилися пізно ввечері у вівторок, а вранці у середу вона була повністю виведена з ладу. З вівторка пасажири, які мали летіти внутрішніми рейсами, почали повідомляти про затримки в соціальних мережах, а United Airlines заявила, що тимчасово призупинить польоти в усі пункти призначення.

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