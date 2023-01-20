ФРС повысит ставки на двух следующих заседаниях, а затем возьмет паузу – опрос

Федеральная резервная система США завершит цикл ужесточения монетарной политики после повышения на 25 базисных пунктов на каждом из двух следующих заседаний, а затем, вероятно, будет удерживать процентные ставки на неизменном уровне по крайней мере до конца года.

Об этом заявили экономисты, опрошенные Reuters.

Чиновники ФРС в целом согласны с тем, что центральный банк США должен замедлить темпы ужесточения монетарной политики, чтобы оценить влияние повышения ставок.

В прошлом году ФРС повысила базовую процентную ставку "овернайт" на 425 базисных пунктов, причем основная часть повышения пришлась на 75 и 50 базисных пунктов.

Поскольку инфляция продолжает снижаться, более 80% экономистов в последнем опросе Reuters, 68 из 83, предсказали, что ФРС снизит повышение ставки до 25 базисных пунктов на своем заседании 31 января - 1 февраля. Если это произойдет, учетная ставка - ставка по федеральным фондам - окажется в диапазоне 4,50%-4,75%.

Согласно прогнозам 61 из 90 экономистов, ставка по федеральным фондам достигнет своего пика на уровне 4,75%-5% в марте.

"Инфляция в США показывает, что ценовое давление ослабляется, однако в условиях сильного рынка труда Федеральная резервная система будет осторожной в определении верхней границы процентных ставок", - отметил Джеймс Найтли, главный экономист по международным вопросам ING.

Ожидаемая конечная ставка будет более чем вдвое выше пика последнего цикла ужесточения и самой высокой с середины 2007 года, как раз накануне мирового финансового кризиса. Четкого консенсуса относительно того, какой будет учетная ставка ФРС в конце 2023 года, не было, но около двух третей респондентов прогнозируют ее на уровне 4,75%-5% или выше.

Напомним:

Чиновники Федеральной системы США заявили, что будут продолжать повышение процентных ставок, причем некоторые из них поддерживают самую высокую учетную ставку на уровне не менее 5%, даже если инфляция демонстрирует признаки достижения пика и экономическая активность замедляется.

Экономическая правда