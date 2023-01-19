В ФРС США готовятся к дальнейшему повышению ставок, чтобы обуздать инфляцию

Чиновники Федеральной системы США заявили, что будут продолжать повышение процентных ставок, причем некоторые из них поддерживают самую высокую учетную ставку на уровне по крайней мере 5%, даже если инфляция демонстрирует признаки достижения пика и замедляется экономическая активность.

Об этом пишет Reuters.

"Я просто считаю, что нам нужно продолжать, и мы обсудим на встрече сколько нужно сделать", - сказала президент ФРС Кливленда Лоретта Местер в интервью Associated Press.

Эти замечания отражают точку зрения, которая широко делится среди ее коллег, большинство из которых по состоянию на декабрь обозначили ставку 5,00%-5,25% в ближайшие месяцы, пишет Reuters.

Местер сказала, что, со своей стороны, она ожидает, что учетная ставка ФРС должна подняться "чуть выше" и оставаться таковой в течение некоторого времени, чтобы замедлить инфляцию.

Центральный банк начал повышать расходы на заимствования в марте прошлого года, когда учетная ставка была в диапазоне 0%-0,25%, а инфляция начала расти, что привело к ее росту до 40-летнего максимума, что в несколько раз превышает цель ФРС в 2%.

Как и Местер, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, разговаривая с Wall Street Journal ранее, сказал, что он также видит повышение учетной ставки до диапазона 5,25%-5,50%, и добавил, что политики должны повысить ее выше. % "так быстро, как мы можем."

Несколько официальных лиц ФРС выразили поддержку замедлению повышения ставки до четверти процентного пункта после прошлогоднего гораздо более быстрого повышения ставки в основном на 75 базисных пунктов и полпункта.

"Даже президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер, в общем менее агрессивный, чем Местер или Буллард, и хочет, чтобы ФРС заранее перешла на повышение на четверть процентного пункта, видит еще "несколько" повышение стоимости заимствований перед паузой.

Президент ФРС Далласа Лори Логан также поддерживает медленные темпы повышения ставок из-за неопределенного прогноза и необходимости быть гибкими. Но она также дала понять, что ФРС может понадобиться повысить ставки выше, чем ожидается, чтобы сохранить финансовые условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию", - говорится в статье.

В интервью Reuters в среду президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что чувствует, что ставки придется повысить выше, чем ожидают многие ее коллеги, но она также была бы готова двигаться меньшими шагами.

Напомним:

Представители Федерального резерва США настроены на дальнейшую борьбу с инфляцией и ожидают, что более высокие процентные ставки будут действовать, пока не будет достигнут большего процесса в ее укрощении.

Экономическая правда