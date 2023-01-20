Призраки FTX: криптогигант Genesis подал на банкротство

Один из наибольших криптокредиторов Genesis подал заявление о банкротстве в суд Манхэттена после того, как крах криптовалютной биржи FTX ударил по рынку и вызвал проблемы с финансами для ряда компаний.

Об этом сообщает CNBC.

Компания указала более 100 тысяч кредиторов в своем заявлении о банкротстве с общей суммой обязательств от 1,2 млрд долл до 11 млрд долл, согласно документам о банкротстве.

Как ранее сообщало Financial Times, Genesis должна кредиторам более 3 млрд долл, в том числе 900 млн долл клиентам Gemini, криптобиржи Кэмерона и Тайлера Винклвоссов, и 280 млн евро голландской бирже Bitvavo.

Три отдельных ходатайства были поданы в отношении холдинговых компаний Genesis. В своем заявлении компания отметила, что речь идет лишь о бизнесе Genesis по криптокредитованию крипто-хедж-фондам и внебиржевым фирмам. Направления компании по деривативам и спотовой торговле будут функционировать беспрепятственно, так же как и Genesis Global Trading.

Genesis подал заявление о банкротстве после многомесячных спекуляций относительно того, будет ли компания идти на этот шаг. Несколькими днями ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против нее и бывшего бизнес-партнера компании Gemini за незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.

В настоящее время Genesis ведет переговоры со своими кредиторами. Банкротство ставит фирму в один ряд с другими обанкротившимися криптобиржами, в частности BlockFi, FTX, Celsius и Voyager.

Падение FTX в ноябре привело к замораживанию рынка и заставило клиентов искать способы вывода средств. Ранее The Wall Street Journal сообщило, что после краха FTX компания Genesis обратилась за экстренной помощью в размере 1 млрд долл, но не нашла заинтересованных сторон.

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Напоминаем:

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.