Укрзализныця назначила новый поезд Львов – Харьков: расписание

"Укрзализныця" назначила новый поезд №114/113 по маршруту Львов – Харьков, он начнет курсировать с 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции. Будет прибывать в Киев – в 09:28, в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

В обратном направлении по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52 и прибывать в Киев в 16:00. Во Львов поезд прибывает в 07:04.

"Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 Львов – Днепр. Напоминаем, оба поезда курсируют через день", – сообщили в компании.

Билеты на поезд уже доступны для бронирования и покупки в приложении, чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напоминаем:

"Укрзализныця" объявила о назначении еще одной остановки в городе Смела на скоростном Интерсити+ №730/729 Киев - Черкассы, который будет отправляться с 20 января.